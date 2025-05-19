В Госдуме обвинили мигрантов в оккупации рабочих мест в российских регионах

Депутат Госдумы Михаил Матвеев обвинил мигрантов в оккупации рабочих мест в российских регионах. Своим видением по ситуации парламентарий поделился с Ura.ru.

В беседе с агентством он предположил, что иностранцы, заняв руководящие должности, продвигают «своих». Подобная тенденция, по словам Матвеева, приводит к зависимости целых отраслей от приезжих сотрудников.

Ярким подтверждением, как утверждает депутат, является большое количество занятых мигрантов в управляющих компаниях и службах доставки.

Солидарен с Матвеевым и экономист Валентин Катасонов. Эксперт уверен, что заявления о нехватке рабочих рук — полный обман.

«У нас есть огромный резерв, который не используется», — резюмировал специалист.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Федот Тумусов получил угрозы после критики мэра Хабаровска Сергея Кравчука, выдававшего квартиры мигрантам.