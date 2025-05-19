На Западе назвали цели Путина в переговорах с Трампом

Целью президента России Владимира Путина в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом будет продемонстрировать стремление к миру на Украине. Об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Путин попытается убедить Трампа в том, что он по прежнему привержен миру, однако российская сторона будет и дальше отвергать формулу "сначала прекращение огня, потом переговоры"», — говорится в материале.

Издание отмечает, что российский лидер будет стремиться сохранить доверие в отношениях с Трампом, чтобы получить шанс на постепенное восстановление связей с Соединенными Штатами. В частности, Путина может заинтересовать потенциальная экономическая сделка с Вашингтоном, считают авторы материала.

СМИ: Путин уверен в прорыве ВС РФ к концу 2025 года

Ранее Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным, который состоится 19 мая в 10:00 мск. Президент США уточнил, что планирует обсудить с российским коллегой прекращение украинского конфликта и торговлю.