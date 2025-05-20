В России заявили о порожденной русофобией глупости президента Финляндии

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Президент Финляндии Александр Стубб продемонстрировал глупость, заявив, что Россия не является великой державой, и напрасно пытается убедить в этом американского лидера Дональда Трампа, который руководствуется здравым смыслом. Такой точкой зрения в Telegram-канале поделился сенатор Алексей Пушков.

В России заявили о порожденной русофобией глупости президента Финляндии
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Стубб заявил, что экономика России меньше, чем у Италии, однако это не соответствует действительности.

«МВФ [Международный валютный фонд] и Мировой банк ставят экономику России на четвертое месте в мире по ВВП в пересчете по покупательной способности ... По этому показателю в 2024 году Россия опередила такие страны, как Япония, ФРГ, Франция и Британия», — напомнил сенатор.

Он отметил, что Стубб должен об этом знать, так как раньше занимал пост министра внешней торговли, однако говорит обратное, потому что «русофобия порождает глупость и отсутствие реализма в политических оценках».

В России заявили о порожденной русофобией глупости президента Финляндии

Чиновник напомнил, что у России есть и другие признаки великой державы — место в Совете безопасности ООН, сильная армия, ядерное оружие, и Трамп это понимает, так что слова Стубба вряд ли на него подействуют.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе договорились ужесточить санкции после разговора Трампа и президента России Владимира Путина, который состоялся 19 мая.

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