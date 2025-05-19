Экс-премьер РФ: Путин «размажет» Зеленского психологически при личной встрече

Владимир Путин при потенциальной личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским "размажет" того психологически. Об этом в интервью aif.ru заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

Он подчеркнул, что Зеленскому не выгодна встреча с Путиным, так как российский лидер мог бы поставить Зеленского в трудное положение. По словам Степашина, президент России способен оказать на Зеленского значительное психологическое давление.

Степашин ожидает, что активная фаза конфликта на Украине закончится в этом году

Также экс-премьер добавил, что на самом деле заключение мирного соглашения станет для Зеленского политической смертью, только продолжение конфликта дает ему возможность сохранять власть.

Ранее урегулирование украинского конфликта обсуждалось на прямых переговорах РФ и Украины, которые состоялись в турецком Стамбуле 16 мая.

Как заявлял глава делегации России на переговорах с Киевом Владимир Мединский, задачей прямых контактов с Украиной является установление долгосрочного мира с устранением первопричин конфликта.