Кандидаты от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной «Право и справедливость» Кароль Навроцкий вышли во второй тур выборов президента Польши. Государственная избирательная комиссия огласит официальные результаты первого тура подсчета 100% бюллетеней — в понедельник вечером или во вторник.

EUObserver называет Тшасковского представителем варшавской интеллигенции, занимает проевропейскую позицию, выступает за либеральные ценности, в том числе поддерживает права ЛГБТ*. Противники часто называют политика заместителем премьера страны Дональда Туска.

Навроцкий — историк, занимающийся темой антикоммунистического сопротивления в Польше, был главой Музея Второй мировой войны в Гданьске. В феврале 2024 года он был включен в список разыскиваемых Россией лиц в связи с причастностью к сносу памятников Красной Армии.

Политолог Сергей Марков в беседе со «Свободной Прессой» подчеркнул, что России выгодно, чтобы у врагов был внутренний конфликт. Надо понимать, оба польских кандидата — «наши враги».

«Нам не выгодно, чтобы была консолидация власти вот этой новой европейской империи. Соответственно, нам не выгодно, чтобы победил представитель Брюсселя. Нам выгодно, чтобы было разлад внутри польской власти, внутри Евросоюза, чтобы победил человек, больше ориентирующийся на Туска. Еще раз — оба наши враги, но поскольку власть реальная находится больше у врагов Еврокомиссии и ей подобных, то нам желательно, чтобы их представитель потерпел поражение — для разлада», — пояснил Марков.

Ранее журнал National Interest писал, что Соединенные Штаты и Польша создают новый порядок в Европе, а Варшава станет главной в плане борьбы с Россией.

* «Международное движение ЛГБТ» решением Верховного суда РФ от 30 ноября 2023 г. признано экстремистским, его деятельность на территории России запрещена