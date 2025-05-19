Сенатор Алексей Пушков раскритиковал анонс нового пакета европейских санкций против России, назвав его повторением прежних ошибок. По его мнению, западные страны снова демонстрируют неспособность извлекать уроки из прошлого. Об этом он написал в Telegram-канале.

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Пушков напомнил, как в 2023 году французский министр финансов Брюно ле Мэр обещал поставить российскую экономику «на колени». Однако спустя два года результаты санкционной политики оказались противоположными ожидаемым — Россия адаптировалась к ограничениям.

Сейчас аналогичные заявления делает глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, уверяя в эффективности новых ограничений. Сенатор считает такие заявления проявлением «самонадеянности» без учета реального положения дел.

По наблюдениям Пушкова, санкции больше вредят самим европейским странам. Франция и Великобритания, ранее входившие в пятерку ведущих экономик мира, теперь едва удерживаются в первой десятке.

«Европа полна решимости все время наступать на одни и те же грабли», — заключил сенатор, подчеркнув порочный круг западной политики, которая игнорирует очевидные провалы прежних подходов.

Ранее экс-премьер России Сергей Степашин высказал мнение, что Владимир Зеленский не заинтересован в прямых переговорах с Владимиром Путиным.