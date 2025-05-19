В Госдуму внесут проект о бесплатной парковке для многодетных семей

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») внесёт в палату парламента законопроект, согласно которому предлагается закрепить за многодетными семьями право на два бесплатных парковочных места для автомобилей.

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По его словам, таким образом родители смогут гибко планировать поездки, не думая о лишних расходах. Кроме того, по мнению парламентария, данный шаг направлен на поддержку семейных ценностей и росту рождаемости.

«Когда закон примут, многодетные семьи по всей стране получат ещё одну полезную льготу. Она сделает их жизнь чуть проще и комфортнее», — цитирует Гусева РИА Новости.

В агентстве отметили, что в настоящее время бесплатная парковка для многодетных существует только в 37 российский регионах, кроме того, условия для неё везде разные.

Ранее глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) предложил предоставить право на бесплатную парковку во всех территориальных зонах организации платных парковок в населённых пунктах России для определённой категории ветеранов боевых действий. Копия обращения на имя министра транспорта России Романа Старовойта есть в распоряжении RT.