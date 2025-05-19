Степашин ожидает, что активная фаза конфликта на Украине закончится в этом году

Президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр России Сергей Степашин выразил надежду в интервью aif.ru, что активная фаза конфликта на Украине завершится в 2025 году.

«Я очень рассчитываю на то, что в 2025 году активная фаза закончится. К этому всё и идёт», — отметил он.

При этом, по его словам, от переговоров Москвы и Киева, которые прошли в Стамбуле, больших ожиданий не было.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что неудачные переговоры могут привести к более страшной вой.