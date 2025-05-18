Резкая реакция Медведева на ультиматум европейских лидеров вызвала скандал

После встречи лидеров Германии, Франции, Великобритании и Польши, где обсуждались новые санкции против России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил резкими заявлениями.

Как сообщает издание PolskieRadio24, российский политик раскритиковал предложение о 30-дневном перемирии. Он назвал его попыткой дать Украине передышку перед новой эскалацией.

В своем телеграм-канале Медведев использовал резкие выражения в адрес европейских политиков, что вызвало бурную реакцию в Польше. Журналисты назвали его комментарии "скандальными" и "оскорбительными", отметив, что подобная лексика неприемлема в дипломатическом дискурсе.

Медведев назвал последствия неудачных переговоров с Украиной

Ранее Фридрих Мерц, Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Дональд Туск угрожали новыми санкциями, если Россия не согласится на временное прекращение огня. Медведев в ответ заявил, что подобные инициативы лишь демонстрируют истинные намерения Запада продолжить конфронтацию.