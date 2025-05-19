Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ЕС ограничивает свободу евродепутатов и превращается в «тюрьму народов» из-за запретов на диалог с организациями, включая ПА ОДКБ.

«Когда в тюрьму народов, в Евросоюз принимали, говорили об одном. Сейчас там абсолютно другая атмосфера, другие решения и политики, которые измельчав, сами боясь потерять свою власть, стали делать всё для того, чтобы ограничить общение своих коллег, депутатов и стран-участников этой организации», — цитирует Володина РИА Новости.

Володин поблагодарил сербского делегата Милована Дрецуна за участие в заседании несмотря на давление со стороны ЕС. По его словам, подобные запреты свидетельствуют о слабости Европарламента.

Он также подчеркнул, что ОДКБ, в отличие от ЕС, придерживается принципов взаимного уважения, диалога и консенсуса. Все решения в ПА ОДКБ, отметил он, принимаются только при единогласной поддержке.

Накануне Володин прибыл в столицу Киргизии, где пройдут переговоры с главой парламента и заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в ЕС не приветствуют участие стран — кандидатов на членство в объединении в параде 9 мая в Москве.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что никто не может запретить ему посещать парад Победы в Москве 9 мая.