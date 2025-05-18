В МИД РФ отреагировали на заявление Мерца о поставках Taurus на Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что поставки крылатых ракет Taurus на Украину «не стоят на повестке дня».

В телеграм-канале Захарова призвала не быть наивными и понимать, что «речь идёт об игре слов».

«Задача канцлера вывести из публичного обсуждения тему поставок ракет большой дальности. Как будто бы их и нет. А на самом деле никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму», — написала представитель МИД РФ.

Дипломат напомнила, что ранее Мерц сетовал на то, что «дискуссия о передаче Taurus Киеву велась публично, и это было стратегическим преимуществом для России и стратегическим недостатком для ФРГ». В итоге Берлин решил больше не раскрывать публично информацию о поставках оружия Украине.