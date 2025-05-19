Ульянов назвал признание Дурова реакцией взрослого и ответственного человека

Признание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в том, что директор Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер просил его заблокировать «консервативные голоса» в Румынии перед выборами в этой стране, является реакцией «взрослого и ответственного человека».

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С таким заявлением в соцсети Х выступил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Звучит как реакция взрослого и ответственного человека. Честно говоря, я не ожидал этого от господина Дурова. Я ошибался», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее Дуров сообщил, что правительство одной из стран Западной Европы обратилось к мессенджеру Telegram с просьбой «заставить замолчать» консервативные голоса в Румынии перед президентскими выборами в стране. Он не назвал, из какой страны исходил запрос, однако намекнул на неё, добавив эмодзи багета.

Позже Дуров обвинил французскую разведку в попытке повлиять на выборы в Румынии.