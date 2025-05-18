В России ответили на заявление Приднестровья о подготовке Евросоюза к войне с Москвой

Чем хуже для Вооруженных сил Украины (ВСУ) развиваются события на поле боя, тем активнее страны Евросоюза (ЕС) создают провокации в адрес России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал заявление депутата Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрея Сафонова о подготовке союза к войне с Москвой.

«Понятно, что попытки создавать конфликтную ситуацию, провокации — это отличительная черта европейских стран сегодня, в первую очередь участниц НАТО. Чем хуже для Украины развиваются события, тем активнее они ведут эти провокационные действия», — отметил Чепа.

В парламенте Приднестровья заявили, что ЕС готовит войну против России

Также депутат рассказал, что миротворческая группа России в Приднестровье на протяжении многих лет выполняла роль гаранта мира между государствами.

Если такие провокации будут, то это очень чревато

Ранее Сафонов заявил, что отправка немецких военных консультантов в Кишинев может говорить о подготовке Евросоюза к войне с Россией. По словам политика, на данный момент ведется первый этап по переформированию армии Молдавии в войска образца НАТО. Он также заявил, что цель «евроглобалистского военно-политического блока», в котором состоят Великобритания, Франция и Германия, — это захват Черноморского побережья.