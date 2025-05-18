Володин прибыл в Бишкек

Председатель Госдумы, Вячеслав Володин прибыл с официальным визитом в Киргизию.

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В Бишкеке 18 мая пройдут двусторонние переговоры Вячеслава Володина с председателем Жогорку Кенеша Киргизии Нурланбеком Тургунбек уулу, сообщила пресс-служба Госдумы.

В понедельник, 19 мая, под председательством Вячеслава Володина в столице Киргизии пройдет заседание Совета ПА ОДКБ. Парламентские делегации — члены ОДКБ планируют обсудить вопросы взаимодействия на различных межпарламентских площадках, дальнейшего совершенствования модельных законов и гармонизации национального законодательства в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.