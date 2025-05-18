Названа причина отсутствия Любимовой на инаугурации папы римского

Министр культуры РФ Ольга Любимова не смогла принять участие в церемонии инаугурации нового понтификата и интронизационной мессе Папы Римского Льва XIV из-за несогласованности воздушного маршрута. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Напомним, что Любимова возглавляла российскую делегацию на похоронах Папы Римского Франциска.

Папа римский Лев XIV официально вступил в должность

В ведомстве заметили, что Россию на церемонии будет представлять посол РФ в Ватикане Иван Солтановский.

Ранее сообщалось, что инаугурацию понтифика посетили вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, Владимир Зеленский, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.