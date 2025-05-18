Путин рассказал об отношении к национальным интересам США

Россия с уважением относится к национальным интересам США и рассчитывает на взаимность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

© Российская Газета

"У американского народа и у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы, и мы относимся к этому с уважением. Исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом", - подчеркнул Путин.

В другом отрывке из интервью президент назвал нужный для России результат СВО и заявил, что у нашей страны достаточно сил и средств, чтобы "довести начатое в 2022 году до логического завершения".