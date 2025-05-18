Защита интересов людей, считающих Россию своей родиной, а русский язык родным, станет одним из важнейших результатов СВО. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Данный фрагмент не вошел в фильм и был опубликован в воскресенье, 18 мая.

Владимир Путин заявил, что СВО придет к логическому завершению с нужным для России результатом. Это устранение причин украинского кризиса, создание условий для долгосрочного устойчивого мира, обеспечение безопасности российского государства, а также обеспечение интересов людей.

«Обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим, — там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей родиной», — сказал Путин.

Ранее американский телеканал CNN заявил, что президент России Владимир Путин якобы изменил цели по урегулированию конфликта на Украине.