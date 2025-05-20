В МИД России ответили на заявления Украины о стремлении к миру

Заявления представителей Украины о якобы стремлении к миру на фоне переговоров в Стамбуле не привели к снижению атак ВСУ по гражданским объектам в России. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Стартовавший в Стамбуле переговорный процесс и заявления украинской стороны якобы о стремлении к мирному урегулированию не привели к уменьшению интенсивности ударов ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — прим. ред.)», — подчеркнул он.

Мирошник отметил, что украинская армия наносит удары по гражданским объектам на территории России. Как сообщил посол, число пострадавших мирных жителей от ВСУ за минувшую неделю превысило 100 человек.

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16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государств, Россия «приняла запрос к сведению».

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