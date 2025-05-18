Члены российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле являются профессионалами своего дела в отличие от украинского президента Владимира Зеленского, который сделал актерскую карьеру и "по ошибке" выиграл выборы. Об этом заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, пишет ТАСС. Судзуки высмеял Зеленского за его критику в адрес делегации РФ. Он напомнил, что у лидера Украины нет никакого политического или дипломатического опыта. "Он словно по ошибке выиграл выборы просто из-за того, что снялся в фильме, который по воле случая оказался хитом, после чего его окружение предложило ему участвовать в выборах", - написал японский депутат в своем блоге. По его словам, "российская делегация состоит из профессионалов", среди которых заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин - бывший посол России в Японии. Слова Зеленского о делегации РФ свидетельствуют о том, что он не заинтересован договариваться о прекращении огня, добавил Судзуки. 15 мая Зеленский назвал "бутафорской" российскую делегацию, которая прилетела в Стамбул на переговоры по урегулированию конфликта. По мнению бывшего лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, словами в адрес российских делегатов Зеленский стремился вызвать скандал и сорвать переговоры, но ему это не удалось.