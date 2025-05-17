Рубио: Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным

Глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп хочет как можно скорее встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

По словам американского госсекретаря, в настоящий момент решается вопрос о том, где и когда пройдут соответствующие переговоры.

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Ранее Трамп анонсировал беседу с Путиным 19 мая. Также он добавил, что после телефонных переговоров с Путиным ещё созвонится с Владимиром Зеленским.