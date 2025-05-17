В Кремле назвали время разговора Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин действительно собирается провести телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Такие планы подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Разговор готовится", - сообщил Песков.

Напомним, Трамп написал в соцсети Truth Social, что в понедельник 19 мая поговорит по телефону с Путиным. Он даже указал точное время - 10 утра (в Москве - 17 часов).

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Как сообщил президент США, он готов обсудить вопросы украинского урегулирования и торговли.