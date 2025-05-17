Миронов предложил присвоить звание Героя России погибшему священнику Вайде

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов выдвинул инициативу о посмертном присвоении звания Героя России иерею Сергию Вайде.

«Убеждён, что отец Сергей заслуживает быть награждённым звездой Героя России», — приводит РИА Новости слова Миронова.

Он подчеркнул, что с самого начала специальной военной операции Сергий Вайде ушёл на фронт добровольцем, а погиб, проявив себя как воин, патриот и христианин.

Миронов добавил, что священник ушёл на службу в дни Пасхи, символизирующие победу жизни над смертью.

Сообщалось, что Сергий Вайда, который является отцом 11 детей, погиб 7 мая на Херсонском направлении, пытаясь спасти раненого солдата.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб военный священник Антоний Савченко.