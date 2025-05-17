Трамп анонсировал разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал в соцсети Truth Social, что планирует в понедельник, 19 мая, позвонить главе России Владимиру Путину.

Американский лидер заметил, что намеревается обсудить с российской стороной вопросы урегулирования конфликта на Украине.

Кроме того, пояснил Трамп, он желает обсудить с президентом России торговлю между странами.

Политик уточнил, что после переговоров с Путиным он собирается позвонить Владимиру Зеленскому и ряду европейских лидеров.

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Ранее Трамп сообщил, что должен встретиться с президентом России. Соответственно, пояснил он, встреча состоится.

По его мнению, он сможет разрешить украинский конфликт совместно с российским коллегой.