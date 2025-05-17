Медведев назвал последствия неудачных переговоров с Украиной

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег всех недругов России, которые пытаются выдвинуть переговорные ультиматумы о том, что неудачные переговоры могут спровоцировать еще более ужасную войну с новыми участниками и новым оружием.

"Всем врагам России, выдвигающим переговорные ультиматумы, следует помнить простую вещь: мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к прекращению боевых действий, - написал он в Х. - Неудачные переговоры могут привести к началу более страшной стадии войны с новым оружием и участниками".

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