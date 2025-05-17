Медведев обратился к выдвигающим РФ ультиматум врагам страны

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что мирные переговоры не всегда приводят к окончанию боевых действий. История показывает, что неудачные переговоры могут привести к эскалации и новой войне.

Дмитрий Медведев в субботу написал в соцсети X, что переговоры не являются гарантией мира, а могут привести к новому, еще более масштабному конфликту.

«Всем врагам России, выдвигающим ультиматумы о переговорах, следует запомнить простую вещь: мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к окончанию боевых действий», — заявил Медведев.

По его словам, неудачные переговоры могут осложнить ситуацию, и вызвать «более страшную стадию войны с новым оружием и участниками».

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Ранее в США заявили о том, что переговоры России и Украины в Стамбуле прошли успешно.