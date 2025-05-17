FT: Путин отказался обсуждать мирный план из 22 пунктов, предложенный Уиткоффом

Президент России Владимир Путин отказался обсуждать план урегулирования конфликта на Украине, представленный спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, пишет Financial Times.

«В четверг на прошлой неделе высокопоставленные российские чиновники сообщили Стиву Уиткоффу, специальному посланнику Трампа, что Путин не хочет обсуждать мирный план из 22 пунктов, который Уиткофф разработал при участии Украины и Европы», — говорится с публикации.

По информации издания, Уиткофф отложил встречу с президентом России, поскольку он отказался обсуждать этот мирный план.

При этом один из источников отметил, что встреча представителей двух государств и не была запланирована.

Ранее телеканал NBC сообщал, что Уиткофф передаст Путину список из 22 предложений по миру на Украине.