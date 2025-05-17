Раскрыты детали переговоров Лаврова и Рубио

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в субботу, 17 мая, провели телефонные переговоры, пишет пресс-служба российского внешнеполитического ведомства на официальном сайте.

Стороны обменялись мнениями по итогам состоявшихся накануне в Стамбуле российско-украинских переговоров, отметили в МИД.

В пресс-службе заметили, что Рубио приветствовал договоренности о масштабном обмене военнопленными и о подготовке каждой из сторон своего видения тех условий, которые необходимы для выхода на перемирие.

Госсекретарь также подчеркнул готовность Соединенных Штатов и далее содействовать поискам урегулирования.

СМИ: Путин отказался обсуждать с Уиткоффом мирный план США

Сергей Лавров отметил вклад США в организацию переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Кроме того, министр подтвердил готовность России к продолжению совместной работы с американскими коллегами в этом контексте.

В ходе беседы также был затронут ряд актуальных международных и региональных проблем, констатировали в ведомстве.