Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио отметил позитивную роль США в том, что Киев принял предложение президента РФ Владимира Путина о возобновлении переговоров в Стамбуле.

"Сергей Лавров отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров", - говорится в сообщении российского дипведомства.

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Глава МИД РФ "подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами в этом контексте".