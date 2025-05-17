Карасин назвал переговоры в Турции вехой в урегулировании украинского кризиса

ТАССиещё 1

Переговоры в Турции надо воспринимать как серьезную веху на пути урегулирования кризиса на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Карасин назвал переговоры в Турции вехой в урегулировании украинского кризиса
© РИА Новости
"Несмотря на камуфляжный лоск некоторых киевских переговорщиков и традиционно хитроумные лица европейских идеологов, постоянно окружающих [Владимира] Зеленского, переговоры в Турции надо воспринимать как серьезную веху на пути урегулирования кризиса на Украине", - считает он.

Карасин также подчеркнул, что первая очная встреча двух команд после трех лет военного противостояния открыла возможность для контактов и обсуждения конкретных чувствительных вопросов "при всех пропагандистских выкрутасах Запада".

По его словам, обмен пленными и договоренность о продолжении переговоров стали весомым итогом непростой работы.

"Цели же остались прежними, и они были сформулированы президентом России [Владимиром Путиным] еще в июне 2024 года. Складывается впечатление, что сейчас они будут восприниматься более конкретно как Киевом, так и его контролерами. Важно, как говорили когда-то, что процесс пошел!" - подчеркнул Карасин.

16 мая в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. По итогам встречи Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле "1 000 на 1 000", представить свое видение возможного будущего прекращения огня, прописав его в деталях, а также продолжить переговорный процесс. Глава делегации РФ помощник президента Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом встречи.

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