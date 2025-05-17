Захарова обратилась с призывом к украинцам

Украинским чиновникам следует игнорировать в дальнейшем «натовских советчиков», заметила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что доволен результатами переговоров в Стамбуле. Он уточнил, что в ходе встречи удалось решить важный вопрос — договориться об обмене пленными.

Захарова подчеркнула, что предложение о масштабном обмене пленными и ряд других инициатив выдвинула Россия.

«Если отбросить оскорбления и обзывания, ставшие для киевского режима нормой, получается, по Сибиге, предложенное Россией имеет смысл. Именно так. Главное, чтобы граждане Украины не позволяли «натовским советчикам» снова сбивать себя с истинного пути урегулирования в овраг чужих интересов», — отметила дипломат.

Захарова: в Киеве не помышляют об установлении мира

Ранее сообщалось, что в Стамбуле прошли переговоры Москвы и Киева. Контактные группы договорились продолжать диалог, а также приняли решение обменять пленных по схеме «1000 на 1000».