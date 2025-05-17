Спецпосланник президента Соединённых Штатов собирался представить документ российскому лидеру на минувшей неделе.

Речь идёт о перечне из 22 пунктов, который подготовили по итогам переговоров представителей США, Украины и стран Европы в Лондоне. В плане упоминается прекращение огня, при этом он отвечает требованию Владимира Путина о том, что США не будут поддерживать вступление Украины в НАТО.

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Как сообщают источники газеты Financial Times, из-за позиции президента России Стив Уиткофф отложил новую встречу с ним. При этом, как заявили в окружении Дональда Трампа, такие переговоры не планировались.