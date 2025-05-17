Захарова ответила на слова украинского МИД про «российские глупости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Андрея Сибиги о «российских глупостях». Свой ответ она опубликовала в своем Telegram-канале.

Она привела цитату Сибиги, который заявил, что «если отодвинуть в сторону все российские глупости, псевдоисторические заявления, в сухом остатке удалось вернуть 1000 наших людей. Уже ради этого все это имело смысл».

Захарова отметила, что инициатива об обмене была предложена именно российской стороной. А реализацией инициативы занималась российская делегация.

«Если отбросить оскорбления, получается, по Сибиге, предложенное Россией имеет смысл. Главное, чтобы граждане Украины не позволяли «натовским советчикам» снова сбивать себя с истинного пути», — сказала она.

В Стамбуле впервые с 2022 года прошли прямые переговоры России и Украины. Как сообщало Reuters, приоритетом Киева на этой встрече станет вопрос прекращения огня. Кроме этого, по данным агентства, стороны также обсудят возможные контакты президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров перед началом встречи заявил, что Киев готов к прямым переговорам на самом высоком уровне.