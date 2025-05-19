Рогов: Зеленский угодил в политический котел

Газета.Ru

Украинский лидер Владимир Зеленский фактически угодил в геополитический котел. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Рогов: Зеленский угодил в политический котел
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По его словам, планы Зеленского сорвать переговоры в Стамбуле провалились, в окружении президента Украины царит уныние, а сам он «фактически угодил в геополитический котел».

Рогов отметил, что все домашние заготовки Зеленского с западными кураторами «пошли прахом». Украинская сторона не смогла добиться перемирия на 30 дней без дополнительных условий, «страшные санкции» против Москвы не ввели.

«Обвинить Россию в срыве переговоров не получилось, да и Трамп не разрешил. Мало того, еще и американский президент планирует двустороннюю встречу с Путиным», — подчеркнул Рогов.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. Он рассказал, что Москва «в целом удовлетворена результатами» переговоров. Стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Рогов прокомментировал отказ Зеленского признавать Крым российским.

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