Стало известно, что Путин обсуждал с Токаевым

Президент РФ Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обменялись мнениями по итогам проведенных в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В Кремле уточнили, что российский лидер тепло поздравил казахстанского коллегу с днем рождения.

Стороны обменялись мнениями по итогам проведенных в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров, пояснили в пресс-службе.

Кроме того, Путин и Токаев обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-казахстанского стратегического партнёрства и союзничества.

Токаев по приглашению Путина прилетел в Москву

Ранее сообщалось, что в Стамбуле в пятницу, 16 мая, прошли переговоры российской и украинской делегаций. Стороны договорились о масштабном обмене военнопленными, дальнейших контактах.