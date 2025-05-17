Путин обсудил с Токаевым прошедшие российско-украинские переговоры

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого главы государств обсудили итоги прямых переговоров РФ и Украины в Стамбуле.

"Состоялся также обмен мнениями по итогам проведенных в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

В пятницу первые с 2022 года прямые переговоры РФ и Украины начались в 13:35 по местному времени (совпадает с московским) и продлились около 1 часа 50 минут. Этому предшествовала трехсторонняя встреча Турции, США и Украины и контакты главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского с американской стороной.

Двусторонние отношения РФ и Казахстана

Путин и Токаев во время телефонного разговора также выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем отношений между странами.

"Лидеры обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, выразив удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.

Токаев отметил, что мероприятия, посвященные 80-летию Победы, в Москве прошли в торжественной атмосфере и вызвали широкий позитивный отклик во многих странах мира.

В ходе телефонного разговора президент России еще раз тепло поздравил лидера Казахстана. Токаев отмечает свой день рождения 17 мая, ему исполняется 72 года.