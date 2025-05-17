Песков назвал главную задачу по итогам переговоров в Стамбуле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обмен военнопленными с Украиной по формуле «1000 на 1000» первоочередной задачей после переговоров РФ и Украины в Стамбуле.

Также он указал на необходимость выполнения других достигнутых договоренностей, то есть передачи детальных планов прекращения огня, подготовленных каждой из сторон.

По словам Пескова, только после этого пройдут новые переговоры между РФ и Украиной.

Песков: переговоры России и Украины должны идти в закрытом режиме

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны договорились обменяться конкретными предложениями по прекращению огня.