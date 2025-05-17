Песков: переговоры России и Украины должны идти в закрытом режиме

Российско-украинские переговоры проходят и должны продолжаться в закрытом режиме, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Переговоры идут и должны идти в закрытом режиме», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля также подтвердил, что Россия подготовит и передаст украинской стороне перечень условий для прекращения огня в зоне конфликта.

Ранее Песков отмечал, что обсуждаемые варианты решения украинского конфликта не могут быть публичными, работа по данному вопросу должна вестись в режиме тишины.