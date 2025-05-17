Telegraph: встреча Трампа с Путиным - худший кошмар для Украины

Российско-американская встреча на высшем уровне - это сценарий, из-за которого украинские чиновники теряют сон, пишет британская газета The Telegraph. На таких переговорах Владимир Путин будет безраздельно владеть вниманием Дональда Трампа «без какого-либо посредника, который мог бы отстаивать их интересы», говорится в статье.

© kremlin.ru

В Киеве опасаются, что в результате Трамп согласится на сделку, которая затем будет представлена ​​Украине как свершившийся факт.

Глава Белого дома заявил, что единственный способ разрешить украинский кризис, - это поговорить с президентом России лицом к лицу, напоминает издание.

«Мы с ним встретимся, и я думаю, что мы решим этот вопрос, а может и нет. По крайней мере, мы будем знать», - заявил Трамп.

Это еще одно унижение для европейских лидеров, которые ожидали, что президент США отреагирует на переговоры в Стамбуле одобрением более жестких антироссийских санкций, говорится в статье.

Ранее Трамп заявил, что встретится с российским лидером, «как только удастся это организовать». Кроме того, глава Белого дома сказал, что у Зеленского нет козырей в переговорной позиции по урегулированию конфликта на Украине.

На Украине раскрыли детали переговоров с Россией в Стамбуле

Первые с 2022 года прямые переговоры в Стамбуле между делегациями России и Украины состоялись 16 мая. На них стороны договорились провести обмен 1000 на 1000, изложить свои условия возможного прекращения огня и продолжить диалог.