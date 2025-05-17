Россия и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, работа ведется, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Украинская делегация в ходе переговоров в Стамбуле призвала Москву организовать встречу глав государств. Журналисты попросили пресс-секретаря раскрыть, состоятся ли переговоры лидеров.

«Встреча [президента РФ Владимира] Путина с [Владимиром] Зеленским возможна только при достижении определенных договоренностей делегаций России и Украины», — уточнил Песков.

Работа по украинскому урегулированию будет продолжена, отметил представитель Кремля.

Для России при подписании документов между российской и украинской делегациями главным и принципиальным является кандидатура подписанта от Украины, подчеркнул пресс-секретарь.

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Первым делом предстоит выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле, включая обмен пленными 1 000 на 1 000, констатировал Песков.