Володин остановил голосование про доступность детского отдыха из-за "накрутки"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин из-за зафиксированной "накрутки" голосов остановил запущенное ранее в его телеграм-канале голосование в опросе о доступности отдыха для детей в оздоровительных лагерях. Об этом Володин сообщил в комментариях под постом, в котором был опубликован опрос.

"Была зафиксирована "накрутка" за один из вариантов. Голосование было остановлено, чтобы сохранить объективную картину. Которая подтверждается вашими сообщениями", - подчеркнул Володин.

Он также отметил, что ждет комментариев подписчиков по этому вопросу.

Ранее Володин запустил в своем Telegram-канале опрос, предложив подписчикам оценить доступность отдыха для детей в лагерях. За первые 15 минут после публикации опроса 66% проголосовавших выбрали вариант "не доступен". В момент остановки голосования такой вариант выбрали 61% принимавших участие в опросе, 25% высказались за то, что такой отдых доступен, а 14% отметили, что им "все равно".