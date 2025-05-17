Украина сменит курс, после чего украинцы «дружными рядами» вернутся в «наш Русский дом», заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Это случится, когда они намаются в своих Европах и поймут, что их будущее — в единстве с Россией. К тому времени у них появится новый Богдан Хмельницкий, который поведет их за собой», — сказал он.

По мнению Константинова, для этого нужно время, потому что РФ и Украина «находятся в поле действия инерции развала СССР, предательства, последствия которого так и не преодолены».

Ранее издание Clash Report опубликовало список требований, которые Россия якобы выдвинула Украине на переговорах в Стамбуле 16 мая. Среди них: соблюдение прав русскоязычных граждан и международное признание Крыма российской территорией.