В России оценили вероятность совместного управления Запорожской АЭС

Советник главы Крыма, депутат заксобрания Запорожской области Ринат Карчаа в беседе с РИА Новости оценил вероятность совместного управления Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) и назвал подобный сценарий невозможным.

Он отметил, что любой атомный объект предполагает режим секретности и лицензирование, поскольку отрасль является жестко регламентированной. В этом случае встает вопрос, в какой стране будет выдаваться эта лицензия, по каким законам.

«Кроме того, остается масса вопросов, как это организационно будет выглядеть. В моем понимании это что-то из области того, что мы называем невероятным», — подчеркнул Карчаа.

Он добавил, что Запорожская АЭС находится под российским управлением, и попытка ввести тему совместного управления в переговорный процесс означает обострение ситуации.

Депутат задался вопросом, для чего нужно чье-то присутствие на станции, поскольку для надзора там уже находятся инспекторы МАГАТЭ. Если же это попытка забрать у России ЗАЭС, то это нереальная задача, заключил он.

Запорожская АЭС достанется США?

Ранее агентство Reuters ознакомилось с документом, в котором озвучены предложения США по прекращению боевых действий между Россией и Украиной. Среди прочих инициатив Вашингтон предлагает дать Украине возможность восстановить контроль над Запорожской атомной электростанцией, с тем чтобы затем управление объектом перешло США, а электроэнергия распределялась между обеими сторонами, а также над Каховской гидроэлектростанцией (ГЭС).