В Госдуме предложили обнулить НДС на некоторые продукты питания

В Российской Федерации необходимо снизить налог на добавленную стоимость до 15%, а также обнулить налог на добавочную стоимость (НДС) на базовые продукты питания. С соответствующим предложением выступил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в Госдуме Сергей Миронов, сообщает ТАСС.

«Пора снизить НДС с нынешних 20 до 15%, на социально значимые товары — до 5%, а на базовые продукты питания — обнулить», — сказал он.

По словам депутата, если этого не сделать, то «все индексации пенсий и зарплат бюджетников и дальше будет съедать инфляция, а люди будут работать за еду».

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Также он заявил, что Центробанк РФ должен снижать ключевую ставку. Кроме того, по его мнению, нужно ограничить розничные наценки на основные продукты питания, чтобы они составляли не более 15% от отпускной цене производителя.

Как подчеркнул политик, граждане стали больше тратить на еду из-за резкого роста цен на основные продукты питания. Он отметил, что одной из причин роста цен являются огромные наценки торговых сетей, чтобы компенсировать расходы по дорогим кредитам.

В начале мая Миронов и депутат СРЗП Яна Лантратова заявили в обращении к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, что в России следует заморозить цены на социально значимые продукты питания для детей. Их стоимость за последние несколько лет подскочила на 45–67%, в два-три раза обогнав инфляцию.

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