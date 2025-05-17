В России оценили перспективы урегулирования на Украине

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал возможность урегулирования конфликта на Украине. Об этом он высказался в интервью изданию «Аргументы и Факты».

Косачев оценил перспективы завершения кризиса на Украине и заявил, что Киев не ищет подобные пути. Он подчеркнул, что ситуация в ближайшее время вряд ли кардинально изменится, пока есть силы в Киеве, Европе и США. Косачев отметил, что эти стороны« не заинтересованы в прекращении конфликта».

Косачев: факт переговоров в Стамбуле является победой российской дипломатии

Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли 16 мая. Они продлились два часа. Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата.