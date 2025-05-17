В Совфеде назвали победой России факт проведения переговоров в Стамбуле

Сам факт проведения переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле является победой российской дипломатии. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в интервью aif.ru.

«Считал бы его в большей степени победой российской дипломатии, но, разумеется, не только ее: обстановку диктуют, прежде всего, наши военные прямо сейчас. И этот фактор приходится учитывать нашим оппонентам, которым потому и так сильно хотелось любой ценой «продавить» перемирие, чтобы отнять это преимущество у России», — сказал вице-спикер.

Косачев добавил, что достигнутые договоренности об обмене военнопленными и продолжение диалога между сторонами уже являются хорошим результатом. По его словам, текущий прогресс нужно сравнивать с прежним отсутствием диалога.

Трамп: Россия полностью вовлечена в переговоры по Украине

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Какие выводы можно сделать после встреч в Турции — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде заявили о провале попытки Украины переиграть Россию.