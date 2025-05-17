Трамп высказался о встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным для урегулирования кризиса на Украине может быть организована и проведена.

В интервью телеканалу Fox News глава американской администрации заявил, что эту встречу необходимо провести.

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«Я думаю, что мы заключим сделку, нам надо встретиться, полагаю, что мы, возможно, это спланируем», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что может позвонить Путину для обсуждения урегулирования вооружённого конфликта на Украине.