Турция рассказала ЕС об итогах переговорах РФ и Украины в Стамбуле

Глава МИД Турции Хакан Фидан созвонился главой европейской дипломатии Каей Каллас и рассказал ей, как прошли переговоры России и Украины в Стамбуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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Собеседник уточнил, что стороны обсудили «результаты» переговоров. Другие детали разговоры не приводятся.

16 мая прошли прямые переговоры представителей России и Украины. Как сообщил помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский, Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата.

При этом ряд европейских лидеров раскритиковали ход переговоров. В частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал позицию РФ на встрече делегаций неприемлемой.