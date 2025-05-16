Мединский высказался о теории «независимой Украины»

Помощник президента России Владимир Мединский, говоря о теории профессора Михаила Грушевского о «независимой Украине», заявил, что даже на Украине к ней относились и относятся иронично. Его слова приводит РИА Новости.

Мединский указал, что Грушевский считается «основоположником современной украинской историографии».

«Он действительно целенаправленно всю свою жизнь создавал историю, можно сказать, "независимой Украины". Хотя создавал это понятие довольно натянуто, потому что по большому счету переписывал историю. Там, где это возможно, слово "русский" менял на "украинский" — получалась "независимая Украина"», — добавил он.

По словам Мединского, Грушевский «придумал киевское государство». При этом в самой Украине «относились и относятся до сих пор, просто сейчас боятся об этого говорить, довольно иронично».