Телеведущий Попов: Россия в Стамбуле предупредила Киев о потере шести регионов

Россия в ходе переговоров с украинской стороной в Стамбуле заявила о вероятности появления еще двух новых регионов РФ, которые могут образоваться в перспективе, если не будут удовлетворены ее текущие требования. Об этом сообщил телеведущий, депутат Госдумы РФ от «Единой России» Евгений Попов в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы знаем, что было утверждение, последовавшее от наших переговорщиков, о том, что если прямо сейчас, в ближайшее время не будут признаны четыре новых российских региона, то в следующий раз будет уже шесть регионов. Эта фраза внутри звучала, можем это подтвердить со ссылкой на наши достоверные источники, близкие к переговорному процессу», — приведены слова Попова на сайте медиахолдинга «Смотрим».

Как сообщало URA.RU ранее, Крым и новые территории не подлежат обсуждению, так как подобные уступки были бы равносильны капитуляции. Это высказывание сотрудника центра исследования проблем безопасности РАН, политолога-американиста Константина Блохина послужило ответом на слова помощника президента РФ Владимира Мединского о том, что Россия готова рассматривать отдельные компромиссы в переговорах с Украиной.