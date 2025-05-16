Макрон назвал условие для введения новых санкций против России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует обсудить с США введение новых санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Макрон сделал во время пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества. По его словам, он поднимет тему новых санкций, если Россия откажется от перемирия. В данный момент Макрон ожидает более информации о том, как Москва отреагирует на требования Украины о перемирии.

«Российская сторона пообещала дать украинской стороне ответы по итогам обсуждений, состоявшихся сегодня. Сейчас нужно запастись терпением, но затем, если ответ на требование о перемирии останется отрицательным, нам потребуется реагировать и ужесточить санкции. Сейчас ведется работа между европейцами и США, но пока слишком рано углубляться в детали», — заявил он.

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Напомним, что 16 мая Россия и Украина провели переговоры в Стамбуле.